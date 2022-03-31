إيطاليا: 159 وفاة جديدة جراء كورونا وتسجيل 73 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (31 آذار/مارس) تسبب الفيروس في وفاة 159 شخصا وتسجيل 73 ألفا و195 إصابة جديدة، خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 77 ألفا و621 إصابة والوفيات 170 وفاة.

وحسب البيانات، تراجع مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 13، ليبلغ اجمالي عددهم اليوم 468، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء العادية (بواقع 27 وحدة) لتصل إلى 9 آلاف و898.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 14 مليون 642 ألفا و354، توفي منهم 159 ألفا و383.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 13 مليون و205 آلاف و927 بزيادة تقدر بـ 79 ألفا و977 مقارنة بالأمس.