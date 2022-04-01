دي مايو: تركيز في أذربيجان وأرمينيا على التعاون بمجال الطاقة والاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الايطالية إن الوزير لويجي دي مايو سيركز خلال رحلته إلى أذربيجان وأرمينيا على التعاون بمجالي الطاقة والاقتصاد.

ووفقا لبيان قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، “يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو بمساعدة وكيل الوزارة مانليو دي ستيفانو بمهمة من اليوم حتى الأحد في العاصمتين الأذربيجانية باكو ويريفان الأرمينية”.

وأوضحت المذكرة أن “المرحلة الأولى تمثل جزءاً من نشاط دبلوماسية الطاقة الذي روج له دي مايو في أعقاب العدوان الروسي على أوكرانيا”، والذي “يهدف إلى تسريع عملية تنويع الطاقة من خلال تعزيز التعاون الحالي مع إمكانات موثوقة وذات فرص كبيرة”.

وأشار البيان إلى أنه “خلال لقاءاته مع رئيس الجمهورية علييف، نظيره بيراموف ووزير الطاقة شاهبازوف، سيناقش دي مايو زيادة محتملة في إمدادات الغاز من أذربيجان عبر خط أنابيب البحر الأدرياتيكي للغاز (TAP)”، أي “البنية التحتية الاستراتيجية التي تربط بلدينا، وخط أنابيب الغاز الأوروبي الوحيد الذي تم بناؤه في السنوات الأخيرة بشكل مستقل عن الغاز الروسي”.

وذكر بيان الخارجية أن “الوزير سيستعرض أيضاً القضايا ذات الأولوية على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي مع محاوريه”، كما “سيترأس بالاشتراك مع نظيره بيراموف الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي الثنائي متعدد الأبعاد”.

من ثم، ينتقل دي مايو إلى يريفان، لـ”عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في البلاد، بما في ذلك رئيس الجمهورية خاتشاتوريان، ورئيس البرلمان سيمونيان، رئيس الوزراء باشينيان، ووزير الخارجية ميرزويان”.

وأوضحت المذكرة أن “الهدف من الزيارة إلى أرمينيا هو الوقوف عند وضع العلاقات الثنائية، وإعادة تأكيد الإرادة القوية لتعزيز الشراكة الثنائية في جميع المجالات”، مبينةً أن “في الاجتماعات التي ستناقش خلالها القضايا الإقليمية والرغبة الإيطالية في تطبيع سريع للإطار الإقليمي أيضًا، سينقل الوزير اهتمام الشركات الإيطالية بالاستثمار في أرمينيا، مما يسهم بنمو البلاد وتقدمها”.

واختتم بيان الخارجية بالقول إن “الوزير سيؤكد مجددًا لجميع محاوريه على الحاجة إلى الالتزام لصالح وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بهدف تخفيف معاناة السكان المدنيين في ظل وضع لا يزال مأساويًا بشكل خاص”.