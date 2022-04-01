البابا يستقبل الرئيس البولندي دودا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي عن لقاء انطوى على أكثر من نصف ساعة من المحادثات هذا الصباح في الفاتيكان بين البابا ورئيس بولندا وأندريه دودا، إذ بدأ اللقاء عند الساعة 10:20 واستمر حتى 10:55.

وقال بيان فاتيكاني، إنه “في لحظة تبادل الهدايا، قدم البابا لدودا ميدالية القديس مارتينو، ومع مجلدات من الوثائق البابوية: رسالة السلام 2022، وثيقة الأخوة البشرية، وكتاب (Statio Orbis) الذي صدر في 27 آذار/مارس 2020، برعاية ليف”.

بالمقابل: “قدم الرئيس البولندي للبابا لوحة تصور الكاردينال ستيفان فيزينسك. ألبوم صور لأحداث السنة الأولى لفترة الرئاسة الحالية”، فضلا عن “سلسلة من الأقراص المدمجة الموسيقية لأعمال شوبان”.

وقال البابا للرئيس البولندي، قبيل بدء اللقاء الخاص: “شكرًا لكم على الترحيب البطولي”، مشيراً إلى استقبال بولندا للنازحين الأوكرانيين الفارين من الحرب.