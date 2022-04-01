فون دير لاين: مناقشة مفتوحة وحرة مع الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ، جرى بحث قضية الحرب الأوكرانية بطريقة “صريحة ومفتوحة”، أي “تبادلنا وجهات نظر معاكسة بوضوح”.

وأكدت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقدته ببروكسل لدى نهاية اجتماع القمة بين الاتحاد الأوروبي والصين عبر تقنية الفيديو كونفرنس: “إنه ليس مجرد صراع بل حرب، وهي ليست مسألة أوروبية بل عالمية، فروسيا تطلق العنان لسلسلة كاملة من الآثار، كالأزمة الأولية على الأمن الغذائي، التي ستكون لها تداعيات على العالم بأسره”.

وأكدت المسؤولة الأوروبية، أنه إزاء الحرب التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا “لا يكفي مبدأ المسافات المتساوية”، بل أن “الالتزام الفعال بالسلام مهم”. وتابعت: “يجب على كل طرف فاعل أن يلعب دوره: لذلك كان تبادل وجهات النظر هذا في غاية الأهمية بالنسبة لنا”.

وأشارت إلى أنه، “نتوقع من الصين، بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، أن تتحمل مسؤولياتها، فهناك عدد قليل من الأعضاء ولديهم مسؤوليات كبيرة”، كما ذكرت أن “للصين تأثير على روسيا، لذلك نتوقع أن تتحمل مسؤوليتها لإنهاء الحرب”.

وخلصت فون دير لاين الى القول: “نتوقع من الصين بالطبع، أنها إذا لم تدعم العقوبات (ضد روسيا)، أن تفعل كل ما في وسعها حتى لا تتدخل في الحرب أيضاً. لقد كنا واضحين جداً”.