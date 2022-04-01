إيطاليا: نمو التجارة الخارجية في شهر شباط الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن في شهر شباط/فبراير 2022، زيادة دورية للتدفقات التجارية بنوعيها مع البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد كانت الزيادة أكبر من ناحية الواردات التي ارتفعت بنسبة 9.8٪، مقارنة بالصادرات التي توقفت عند 1.9٪”.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الجمعة، إن “الزيادة الشهرية في الصادرات تعود إلى زيادة مبيعات الطاقة (بنسبة 34.9٪)، السلع الاستهلاكية غير المعمرة (7.0٪) والسلع الوسيطة (بـ3.4٪)”، في حين “انخفضت صادرات السلع الرأسمالية بنسبة 6.1٪، وكذلك السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة ضئيلة بلغت 0.3٪”.

وأشار البيان الإحصائي إلى أنه “على صعيد الاستيراد، تحدد النمو الدوري بشكل أساسي بالطاقة بنسبة 23.7٪”، وأن “في الربع الممتد من كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى شباط/فبراير 2022، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، نمت الصادرات بنسبة 5.0٪”، بينما “كانت الزيادة أكثر استدامة بالنسبة للسلع الاستهلاكية غير المعمرة بـ7.7٪، والوسيطة بنسبة 5.6٪”.

وذكر (إستات) أنه “في الفترة نفسها، أظهرت الواردات انتعاشًا اقتصاديًا بنسبة 16.5٪، تفسره قبل كل شيء الزيادات القوية في مشتريات الطاقة بنسبة 30.0٪، والسلع الوسيطة بـ12.1٪”، كما “نمت الصادرات بنسبة 21.0٪ على أساس سنوي”.