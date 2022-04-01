مسؤول صحي إيطالي: موجة عدوى كوفيد في توسّع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكد مسؤول صحي إيطالي أن موجة وباء كوفيد 19 في البلاد مستمرة بالتوسع، ولا يزال هناك نمو للعدوى، كما يتضح من قيمة مؤشر انتشار عدوى الفيروس (Rt) هذا الأسبوع، والذي توقف عند 1.24.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الجمعة، قال مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19، ڤالتر ريتشاردي، إن “هناك دينامية يجب أن نراقبها بعناية ونتحمل المسؤولية، باستخدام تدابير الحماية التي أصبحنا نعرفها جيدًا الآن”، وذلك “على الرغم من النهاية القانونية لحالة الطوارئ”.

وخلص ريتشاردي معرباً عن الاقتناع بأن، “جميع الرسائل في الوقت الراهن، تلك التي تدعو إلى إعادة فتح الأنشطة كليا ومنح حرية التحرك للجميع، سابقة لأوانها وليست مناسبة لهذه المرحلة الوبائية”.