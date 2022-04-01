إيطاليا: 74350 إصابة و154 حالة وفاة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 74350 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم، 1 نيسان/أبريل”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضا تسجيل 154 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 159,437 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم اجراء 514,823 تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 14.4٪”.

وأشارت النشرة إلى أنه “تم نقل 9981 شخصًا إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، وهم “أكثر بمجموع 83 حالة مقارنة بيوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “من ناحية أخرى، فإن عدد الأشخاص القابعين في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، قد وصل إلى 476″، وهم “بزيادة بحاصل 8 حالات منذ يوم أمس”.