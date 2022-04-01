سيناتورة إيطالية: إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا حق وواجب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت سيناتورة إيطالية أن “إرسال الأسلحة إلى كييف حق وواجب”.

وقالت القيادية في تيار (+ أوروبا) إيمّا بونينو في تصريحات إذاعية الجمعة، إن “لدينا هناك دولة تقاتل وتدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة ضد ديكتاتور عدواني”. وأوضحت أنه “بما أنهم أنصارنا، فإن رفض تقديم الدعم العسكري للأوكرانيين سيكون أمراً غير لائق”.

وذكرت وزير الخارجية السابقة، أن “هناك اليوم قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين، والتي “التزمت من ناحية الاتحاد الأوروبي بسلوك انعزالي، بل يمكن وصفه بأنه موقف غامض”. واختتمت معربة عن “الأمل بأن يصر الاتحاد الأوروبي بدلاً من ذلك على الغزو الروسي بين نقاط المناقشة، إذ سيكون لهذا الأمر وزن أساسي”.