استبيان: واحد من كل ثلاثة إيطاليين ضد زيادة النفقات العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر استبيان أجري في إيطاليا أن 30٪ من مستخدمي الشبكة العنكبوتية يبدون رأياً سلبياً من ناحية النقاش حول زيادة الإنفاق العسكري، مع اتجاه متزايد، في الأيام السبعة الماضية، بأكثر من 3 نقاط مئوية.

وانبثق عن تحليل أجرته مؤسسة (سبين فاكتور) الرائدة على المستوى الوطني في مجال الاستشارات الاستراتيجية والسياسية والمؤسسية، تم إجراؤه من خلال منصة (هيومان) المملوكة لها والتي تم تطويرها باستخدام خوارزمية إيطالية، أنه “من ناحية أخرى، أعرب أقل من 19٪ من المشاركين عن شعور إيجابي، مع اتجاه تناولي بنسبة 2.3٪”.

وتعليقاً على التحليل، قال مؤسس (سبين فاكتور) تيبيريو برونيتي، إنه “بادئ ذي بدء، يجب القول أن 51٪ من مستخدمي الشبكة الذين يشاركون في النقاش حول الإنفاق العسكري يعبرون عن رأي محايد، وبالتالي فهو ليس موضوعًا شديد الاستقطاب”، وبعد قول هذا “تجدر الإشارة إلى أن المشاعر السلبية التي تنمو وتتقوى إزاء هذا الموضوع، تتأثر بشكل مباشر بسخط الغالبية إلى حد كبير من شبكة الحرب التي تريدها روسيا والجدل حول إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أم لا”.

وتابع، “بالتالي، فإن النقاش يفسد من حقيقة أن الزيادة في الإنفاق العسكري الذي يُنظر إليه، في هذه المرحلة، على أنه احتمال لزيادة القدرة الدفاعية للبلاد، بل كنتيجة مباشرة لمرحلة الحرب الدائرة”.

وأوضح برونيتي أنه في هذا السياق، “لم تسهم صورة الصدام بين الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبّي كونتي ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في توضيح الأمور”، وأن “من المرغوب فيه، نظراً لحساسية اللحظة والموضوع، وجود خط اتصال واضح، قوي ومباشر من الأحزاب والحكومة، لشرح المعنى الاستراتيجي لهذا القرار بصوت واحد، بسيط ومفهوم”.

هذا وقد تم إجراء تحليل (هيومان) في الفترة بين 25 ـ 31 آذار/مارس 2022، وحددت 7500 مشاركة نشرت على الشبكات الاجتماعية الرئيسية، والتي خلقت أكثر من 900 ألف تفاعل و21 ألف تعليق.