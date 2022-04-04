دي مايو: فضائع بوتشا تبث الجزع وعلى المسؤول دفع الثمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

زغرب – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “صور الفظائع التي ارتكبت في بوتشا بثت فينا الفزع. وسيتعين على المسؤولين دفع ثمن ما حدث”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات من زغرب على هامش مشاركته بقمة البحر الأدرياتيكي الثلاثية مع نظرائه السلوفيني والكرواتي، أن “إيطاليا تؤكد إدانتها الشديدة للعدوان الروسي غير المقبول وغير المبرر على أوكرانيا”، الذي “عطل على مدى أكثر من شهر حياة 40 مليون مواطن أوكراني، وتسبب بالحاق الموت والدمار”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “دعمنا الراسخ لكييف تترجم إلى التطبيق الكامل لأنظمة العقوبات ضد موسكو واعتماد تدابير للمساعدة المالية والعسكرية والإنسانية”، مبيناً أنه “على صعيد جميع هذه المبادرات، نحن نعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين الرئيسيين، لاستكشاف كل مسار تفاوضي من شانه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار”.