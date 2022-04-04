ايطاليا: مستعدون للمساهمة بعملية السلام في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

زغرب – أبدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، “الاستعداد لتقديم مساهمتها في عملية السلام، كما أكد ذلك الرئيس دراغي في حديثه مع رئيس (الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات من زغرب على هامش مشاركته بقمة البحر الأدرياتيكي الثلاثية مع نظرائه السلوفيني والكرواتي، أنه “في هذا الصدد، أود أن أذكّر بالجهود الاستثنائية التي بذلها الاتحاد الأوروبي، والذي تحرك منذ بداية هذه الأزمة بطريقة متآزرة، متخذاً إجراءات غير مسبوقة”.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه في هذا السياق “كانت زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي (روبرتا) ميتسولا إلى كييف في الأول من نيسان/أبريل الجاري، آخر بادرة تضامن ملموسة لدعم الشعب الأوكراني”.