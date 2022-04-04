وزير الخارجية الإيطالي: نتائج إيجابية جدًا مع سلوفينيا وكرواتيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

زغرب – وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من قبل القمة الثلاثية لأعالي البحر الأدرياتيكي، على صعيد آلية التعاون بين إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا، التي تم إطلاقها في ترييستي عام 2020، “إيجابية للغاية”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات من زغرب على هامش مشاركته بقمة البحر الأدرياتيكي الثلاثية مع نظرائه السلوفيني والكرواتي، أن “لقد حددنا معًا خطوطًا أخرى للتعاون، بدءًا من الأمن الداخلي، وأعطينا مزيدًا من الزخم للقطاعات التي تعمل فيها بلداننا بالفعل، ولا سيما مجالات الاتصال، حماية البيئة والاقتصاد الأزرق”.

وأشار وزير الخارجية على وجه الخصوص، إلى أنه “تم تحقيق نتائج مهمة في المجالات المواضيعية الثلاثة السالفة الذكر: ففيما يتعلق بالاتصال، بفضل زخم وزراء البنية التحتية والنقل في بلداننا المجتمعين في البندقية، عززنا التعاون في المجالات الرئيسية لمستقبل قطاع النقل البحري، كالتحول البيئي، الرقمنة وتطوير شبكات النقل متعددة الوسائط”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إن “إعلان البندقية يحدد خطة عمل طموحة لإعادة التأكيد على أساس مركزية نظام موانئ شمال البحر الأدرياتيكي في الخدمات اللوجستية الدولية وقيادته من حيث التحول الرقمي والأخضر”.