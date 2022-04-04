ميلوني: مبروك لفوز أوربان الذي لم تكف حتى التحالفات للتغلب عليه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت زعيمة حزب إخوة إيطاليا المعارض، جورجا ميلوني: “مبروك لفيكتور أوربان الفوز الاستثنائي”، والذي “للتغلب عليه، لم يكف حتى الاندماج الانتخابي لليسار واليمين المتطرف معًا”.

وأضافت ميلوني في تصريحات صحافية الإثنين، أنه “منذ سنوات هوجم أوربان بسبب سياساته في الدفاع عن الحدود والأسرة، لكن لم يشكره أحد في الأسابيع الأخيرة لاستقباله مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين”.

وذكّرت ميلوني بأن “المجر عضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ويحترم الالتزامات الأخرى التي قطعتها على نفسها”، مبينةً أن “من مصلحة أوروبا إعادة إحياء الهنغاريين من أجل القضية المشتركة وإغلاق المساحات أمام تدخل روسيا والصين”، لكن “للقيام بذلك، يجب على بروكسل أولا وقبل كل شيء أن تحترم إرادة الشعب، التي تحدثت بوضوح مرة أخرى اليوم”.