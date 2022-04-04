دي مايو: اهتمام متجدد باستقرار غرب البلقان بعد العدوان الروسي على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

زغرب – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن العدوان الروسي على أوكرانيا “يتطلب اهتماما متجددا والتزامًا ملموسًا بالحفاظ على استقرار” غرب البلقان، وهي منطقة “استراتيجية” بالنسبة لأمن أوروبا.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات من زغرب على هامش مشاركته بقمة البحر الأدرياتيكي الثلاثية مع نظرائه السلوفيني والكرواتي، أن المنطقة “مدعوة من جهتها لبذل كل جهد مفيد للتغلب بشكل نهائي على انقسامات الماضي، من خلال إحراز تقدم ملموس على طريق المصالحة الإقليمية، التي تظل الطريق الرئيسية للاقتراب من أوروبا”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “الاندماج الكامل لهذه المنطقة في الاتحاد الأوروبي يجب أن يظل الهدف الاستراتيجي الذي ينبغي أن نرمي إليه”، وأنه “إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد حقًا أن يكون لاعبًا عالميًا، فمن الضروري إكمال بناء منزل أوروبي مشترك مع دخول جميع دول البلقان إليه”.

وبالنسبة لدي مايو، فقد “قدمت رئاسة الاتحاد الأوروبي من قبل كرواتيا عام 2020 وسلوفينيا عام 2021، مساهمة مهمة في هذا الاتجاه”. وأضاف أن “من الضروري الآن تسريع عملية التوسيع إلى البلقان من خلال إحراز تقدم ملموس”، وذلك “بدءا بالشروع الفوري لمفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية”.