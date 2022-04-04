أكاديمي إيطالي: شعب المجر كافأ أوربان لأنه يهتم ببلده قبل كل شيء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب أكاديمي إيطالي عن الاقتناع بأن الشعب الهنغاري كافأ رئيسه فيكتور أوربان لأنه يضع الاهتمام ببلاده أمام كل شيء.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الإثنين، أبدى باولو بيكّي، أستاذ مادة فلسفة القانون بجامعة جنوة، وأحد منظري مبدأ السيادية في إيطاليا، “الاهتمام بالتصويت في الدولة المجرية، مع التأكيد الجديد لفيكتور أوربان بمنصبه”.

ثم أضاف: “لقد انتصر أوربان على كل أحزاب اليمين واليسار التي حشدت قواها ضده، ولكن إذا كان الرئيس يعمل لمصلحة شعبه، فإن الناس سيصوتون له وسينتصر لوحده أيضًا، هذا هو المنطق”.

وحلل الفيلسوف التصويت قائلا: “لقد ربح لأن كل ما يفعله لأجل الناس، حتى أنه يتخذ قرارات مختلفة عن جميع البلدان الأخرى، على سبيل المثال فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا”.

ووفقًا لبيكّي فإن لدى أوربان، “برنامج يمكن تلخيصه في: المجريون أولاً، ولهذا السبب كافأه الناس، حتى لو كان بمفرده”. واختتم معرباً عن “الأمل بأن يكون هذا البرنامج مهمًا بالنسبة لنا أيضاً”، إذ “يجب وضع الإيطاليين أولاً هنا”.