وزير خارجية إيطاليا: غرفة التعذيب في أوكرانيا عار على العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

زغرب – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن غرفة التعذيب التي اكتشفت في بوتشا (قرب كييف) “عار عالمي”، إننا “نرى صورًا مرعبة، لقد ارتكبت فظائع ضد الشعب الأوكراني، ضد مدنيين عزل”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات من زغرب على هامش مشاركته بقمة البحر الأدرياتيكي الثلاثية مع نظرائه السلوفيني والكرواتي، أن “إيطاليا ستضمن كل الدعم اللازم للمحكمة الجنائية الدولية أيضًا من خلال الاتحاد الأوروبي للتحقق من هذه الجرائم ومرتكبيها”. وأكد أنه “يجب إنهاء حرب بوتين، التي ندينها بشدة، ووقف التصعيد مطلوب على الفور. نحن جميعًا لا نتوانى في إدانة هذه الفظائع”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التقارير الواردة من أوكرانيا تشير إلى أن “410 شخصاً من المدنيين قد قُتلوا بينما استُخدم الأطفال دروعاً بشرية”، مبيناً أن “أحداث بوتشا الفظيعة والمأساوية لا تُظهر أن الحرب مستمرة فحسب، بل إن شدتها وفظائعها تتزايد”.

وبشأن قطع استيراد الغاز والنفط من روسيا، قال رئيس الدبلوماسية الإيطالية إن “إيطاليا لن تتراجع”، مشددًا على أن “بلادنا لم تستخدم حق النقض مطلقًا أو أي نوع من الفيتو على حزم العقوبات ولن نضع أي حق نقض”.