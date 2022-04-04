إيطاليا: توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي تنخفض من 7.5٪ إلى 7.2٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد نما عام 2021 بنسبة 7.2٪، بانخفاض بـ0.3 نقطة مئوية مقارنة بالمراجعات السابقة الصادرة في آذار/مارس حين استقرت التقديرات عند 7.5٪.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الإثنين، إن “الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قد تراجع من 1,781,221 مليار يورو إلى 1,775,436 ملياراً”، بعد أن أعلن في الأسبوع الماضي، أنه “ستتم مراجعة البيانات في 4 الشهر الجاري ولن يتم تعديلها في 5 نيسان/أبريل كما كان مقرراً”. وأشار البيان ذاته، إلى أن “التنقيحات تتعلق بالقيم الاسمية لمجموعات حساب الموارد والاستخدام، التي تمتلك تأثيرات هامشية على القيم المرتبطة بالسلسلة”. وقد “تم تأكيد الناتج المحلي الإجمالي من حيث الحجم عند 6.6٪ (ما يعادل 1,677,567 مليار يورو) والعجز عند نسبة 7.2٪”.