رينزي: وفاة مئة مهاجر في البحر نهاية هذا الأسبوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي، إن “ما يقرب من مائة شخص من إخواننا المهاجرين، قد فقدوا حياتهم في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​خلال نهاية هذا الأسبوع”.

وكتب رينزي على موقعه الإخباري (Enews)، “لقد كانوا لاجئين أيضاً، لكن لا أحد يتحدث عنهم”. ثم تساءل: “لماذا لا يزال على بعض الحدود الأوروبية، يتعرض الأشخاص ذوو البشرة الداكنة لخطر إعادتهم؟”.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى أن “هناك موضوعاً هائلاً يتعلق بالهجرة، وهو موضوع يشوه اليقينات في بلدان فيشغراد (التشيك، المجر، بولندا وسلوفاكيا)”. واختتم بالقول: “إنه موضوع يدعو أوروبا إلى تغيير وتيرتها وعلى وجه السرعة”.