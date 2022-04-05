إيطاليا: ارتفاع العبء الضريبي إلى 51.8٪ عام 2021

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن في الربع الأخير لعام 2021، بلغ العبء الضريبي نسبة 51.8٪، أي بارتفاع بـ0.7 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الثلاثاء، إنه “على مدار عام 2021 بأكمله، بلغ أسفين الضرائب نسبة 43.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي”، وأنه “في هذه الحالة أيضاً، كان بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية مقارنة بـ42.8٪ في عام 2020”.

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن “في الربع الأخير لعام 2021، ارتفع الدخل المتاح للأسر الاستهلاكية بنسبة 1.3٪ مقارنة بالربع السابق، بينما نما الاستهلاك بنسبة 1.2٪”. موضحا أنه “نتيجة لذلك، كان الميل للادخار لدى الأسر بنسبة 11.3٪”، أي “بزيادة طفيفة مقارنة بالربع السابق عندما كان قد ارتفع بحاصل 0.2 نقطة مئوية”.

وذكر تقرير (إستات) أن “علاوة على ذلك، وفي مواجهة الزيادة بمعامل انكماش الاستهلاك الضمني بنسبة 1.2٪، لوحظ استقرار كبير في القوة الشرائية للأسر”، والتي “ازدادت بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع السابق”، بينما “انخفضت حصة أرباح الشركات غير المالية بما يعادل 41.6٪، بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق”.

وخلص التقرير مشيراً إلى “زيادة معدل الاستثمار بمقدار 0.7 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 23.1٪، مقارنة بالربع السابق”، في إشارة إلى الربع الأخير لعام 2021 دائماً.