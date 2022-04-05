وزير الخارجية الإيطالي يتعرض لتهديدات على خلفية الحرب الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، تعرض لتهديدات ربما كانت على خلفية الحرب الأوكرانية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “عناصر الدرك (كارابينييري) من وحدة التحقيقات في روما، يحققون في التهديدات بالقتل”، والتي “تم توجيهها على منصة (تيليغرام) وعلى شبكة الإنترنت إلى وزير الخارجية”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “المحققين يعملون على تحديد هوية المسؤولين عن رسائل التهديد”، التي نص بعضها على عبارات كـ: “ستلقى حتفك”، أو “أقتلوا دي مايو”، مع “إشارات إلى الحرب في أوكرانيا”.