سفارة روسيا لدى إيطاليا: طرد الدبلوماسيين غير مبرر وتدهور جديد في العلاقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت السفارة الروسية في روما قرار السلطات الإيطالية طرد 30 دبلوماسيًا روسيًا بـ”غير المبرر”، وحذرت في مذكرة الثلاثاء من أنه “سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية” بين البلدين.

ونوهت بأن وزارة الخارجية الإيطالية لدى استدعائها السفير الروسي، سيرغي رازوف، “لم تقدم أي دليل” على تصرفات الدبلوماسيين غير المرغوب فيهم. وقالت إن السفير “أعرب صراحة عن احتجاجه على القرار غير المبرر من الجانب الإيطالي”، معلنا “أن هذه الخطوة لن تمر دون رد من الجانب الروسي”.

وقد انضمت إيطاليا إلى دول أوروبية أخرى، كفرنسا وألمانيا وليتوانيا، التي أعلنت مؤخرا طرد عددا من الدبلوماسيين الروس على خلفية الحرب على أوكرانيا، و”المجزرة” الاخيرة بحق المدنيين في بلدة (بوتشا) شمال العاصمة كييف، على وجه التحديد.

وكانت إيطاليا قد أعلنت أن إجراء الطرد “تم اتخاذه مع شركاء أوروبيين وأطلسيين آخرين” لأسباب تتعلق بـ”الامن القومي وفي سياق الأزمة الحالية الناتجة عن العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا”.