دراغي يدين “مذابح المدنيين” بأوكرانيا ويدعو بوتين لوقف الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي الثلاثاء عن “الإدانة الحازمة” من جانب الحكومة وشخصه “لما تم توثيقه من مذابح للمدنيين في الأيام الأخيرة في أوكرانيا”.

وقال دراغي، خلال زيارته لمدينة تورينو، إن “الفظائع التي ارتكبت في بوتشا وإربين وفي أماكن أخرى حررها الجيش الأوكراني هزت بشدة أرواحنا كأوروبيين وديمقراطيين على قناعة”، مشددا على أن “التحقيقات المستقلة يجب أن تسلط الضوء الكامل على ما حدث”، و”معاقبة (مرتكبي) جرائم الحرب ومحاسبة الرئيس بوتين والسلطات والجيش الروسي على أفعالهم”.

وأضاف دراغي: “للرئيس بوتين أقول مرة أخرى أدعوك لإنهاء الأعمال العدائية ووقف مذابح المدنيين، والمشاركة بجدية في المفاوضات من أجل تحقيق السلام. بالنسبة لروسيا إنها حرب بلا معنى: إنها تعني فقط العار والعزلة والفقر”.