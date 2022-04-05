إيطاليا تدعم حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي أن بلاده تدعم حزمة أوروبية جديدة من العقوبات على روسيا، وهي الخامسة من نوعها بسبب الحرب في أوكرانياأوكرانيا.

وقال دراغي الثلاثاء، خلال زيارته لبلدية مدينة تورينو “المفوضية الأوروبية أعلنت للتو عن حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو. إن إيطاليا تقف تمامًا مع بقية دول الاتحاد الأوروبي وتؤيد بشدة الإجراءات التقييدية التي قدمتها الرئيسة فون دير لاين”.

وأضاف دراغي “لقد طردنا اليوم 30 دبلوماسيًا روسيًا، وهو قرار تم اتخاذه بالاتفاق مع شركاء أوروبيين وأطلسيين آخرين”.

وكانت فون دير لاين قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أن العقوبات المقترحة تتضمن وقف استيراد الفحم من روسيا والذي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو سنويا، وحظر دخول السفن الروسية إلى الاتحاد الأوروبي مع بعض الاستثناءات فيما يتعلق بنقل المنتجات الغذائية والمساعدات الإنسانية والطاقة. كما سيتم حظر دخول شركات النقل البري الروسية والبيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي. من بين الإجراءات، المزيد من الحظر على تصدير المنتجات إلى روسيا، بما في ذلك أشباه الموصلات المتقدمة.