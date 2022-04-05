توافق إيطالي-بريطاني على تصعيد العقوبات ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو عن مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء مع نظيرته البريطانية ليز تراس، تم التأكيد خلالها على “ضرورة التدخل بفرض عقوبات اقتصادية جديدة لوقف تمويل الجيش الروسي”.

وأشار في تغريدة على (تويتر) إلى أن “الهدف المشترك هو تحقيق السلام في أوكرانيا”، مجددا “الإدانة الكاملة للحرب الروسية” على كييف.

وزيرة الخارجية البريطانية أشارت إلى أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى استهداف المداخيل التي “تمول نظام بوتين” والحاجة إلى “تصعيد عقوباتنا المنسقة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا”.