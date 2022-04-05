الاتحاد الأوروبي يعلن طرد 19 من أعضاء البعثة الروسية الدائمة ببروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء طرد 19 دبلوماسيا من بعثة الاتحاد الروسي لدى التكتل الموحد في بروكسل.

وأشار إلى أنه “بناءً على قرار الممثل الأعلى جوزيب بوريل، تم إعلان 19 عضوًا من أعضاء البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل أشخاصًا غير مرغوب فيهم للانخراط في أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي”.

وحسب مذكرة صدرت في بروكسل، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا القرار يأتي “ردا على الإجراءات غير القانونية والتخريبية التي يقوم بها أعضاء معينون في البعثة الروسية ضد مصالح وأمن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. وتعتبر هذه الأعمال انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”. ونوه بأنه “بموجب المادة 16 من البروتوكول 7 للمعاهدة، سيتم إلغاء امتيازات وحصانات المواطنين الروس المعنيين وسيُطلب منهم مغادرة الأراضي البلجيكية”.

يأتي القرار في وقت تتزايد فيه التقارير حول “الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في عدد من البلدات الأوكرانية التي تم تحريرها، لا سيما بتوشا” شمال غرب العاصمة كييف.

وجدد الاتحاد الأوروبي الاعراب عن “التضامن بشكل كامل مع أوكرانيا والشعب الأوكراني”، معلنا الاستمرار في “تقديم كل دعم ممكن بالتنسيق مع الشركاء الدوليين”.