الرئاسة اللبنانية تعلن زيارة للبابا فرنسيس في يونيو القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيروت-أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون تسلم من السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور جوزف سبيتري، خلال لقاء بقصر بعبدا، رسالة خطية أعلمه فيها ان “قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران/يونيو المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي”.

واعرب الرئيس عون-حسب الرئاسة اللبنانية- عن “سعادته لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار/مارس الماضي”، مشيرا الى ان “اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من اجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها”.