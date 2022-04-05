إيطاليا: 88 ألف إصابة بكورونا واجمالي قتلى الوباء يتجاوز الـ16 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الثلاثاء (5 نيسان/أبريل) تسجيل 88 ألفا و173 إصابة جديدة، خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تجاوز العدد الإجمالي للموتى جراء الجائحة حاجز الـ 160 بعد الإعلان عن 194 وفاة بين أمس واليوم.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 30 ألفا و630 إصابة والوفيات 125 وفاة.

وحسب البيانات، تراجع مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 12، ليبلغ اجمالي عددهم اليوم 471، بينما ارتفعت قليلا حالات الاستشفاء العادية (بواقع 5 وحدات) لتصل إلى 10 آلاف و246.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 14 مليون 966 ألفا و58، توفي منهم 160 ألفا و103.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 13 مليون و531 ألفا و567 بزيادة تقدر بـ 88 ألفا و637 مقارنة بالأمس.