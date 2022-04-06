مسؤول إيطالي: طرد الدبلوماسيين الروس تم بالتوازي مع دول أخرى 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول إيطالي، إن طرد الدبلوماسيين الروس تم بالتوازي مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، في إشارة إلى انتقاد حزب الرابطة لقرار وزير الخارجية لويجي دي مايو كونه “لا يتم التوصل إلى السلام بالإجراءات المتطرفة مثل الطرد، ولكن بالتفاوض والحوار”.

وفي معرض تعليقه على طرد 30 دبلوماسيًا روسيًا أمس، أضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بييرو فاسينو (الحزب الديمقراطي)، أن “إيطاليا اتخذت قراراً مشابهاً للقرار الذي أقدمت عليه دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وفرنسا والدانمرك”.

وأوضح فاسينو، أن الأمر يتعلق بـ”إجراء معاقبة بحكم الأمر الواقع ضد بلد يهاجم أوكرانيا بوحشية وضراوة”. واختتم بالقول، إنه “عدوان لا مبرر له تماماً، والذي أدى إلى واحدة من أشرس الهجمات التي شهدناها على الإطلاق”.