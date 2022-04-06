وزير ايطالي: تأمين إمدادات غاز جديدة في الأسابيع المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير إيطالي عن تأمين بلاده إمدادات غاز جديدة في الأسابيع المقبلة.

وقال وزير التحوّل البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني في تصريحات متلفزة الأربعاء، إنه “لا يمكننا التحرر من اعتمادنا على الغاز الروسي في لحظة واحدة”، لكن “قمنا على أية حال بتنفيذ إجراءات ننوع من خلالها الإمدادات من دول مختلفة”.

وأضاف الوزير تشينغولاني، أن “لدينا ميزة وجود خمسة خطوط أنابيب غاز تربط إيطاليا بشمال وجنوب وشرق العالم”، مبيناً أن “هذا الأمر يسمح لنا بالتنويع من خلال التعاقد على إمدادات جديدة مع البلدان التي كانت لدينا معها علاقات أو إنتاج أقل”.

وأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بـ”سباق مع الزمن”، لكن “بدأنا في الوقت الحالي نرى سلسلة من الإمدادات الجديدة التي ستتحقق في الأسابيع المقبلة”. واختتم موضحا، أن “من شأن هذه الإمدادات أن تُبقي أمن الطاقة صامدا في بلادنا بما يكفي في الأشهر القليلة المقبلة”.