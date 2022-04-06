بوريل يدعو لتحقيق أممي حول انتهاكات الحرب الاثيوبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأمم المتحدة لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الاثيوبية بين الجيش الفيدرالي وجبهة تحرير شعب تيغراي.

وكتب بوريل الأربعاء في تغريدة على (تويتر) “بعد ورود تقارير جديدة من منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش، يجب أن يبدأ تحقيق مستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات والجرائم المشتبه فيها ضد الإنسانية في الحرب الإثيوبية بأسرع وقت ممكن”.

وكانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد أشارت في تقرير جديد إلى “إنَّ قوات الأمن الإقليمية في أمهرة والسلطات المدنية في منطقة غرب تيغراي الإثيوبية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق ضد أهالي تيغراي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وقالت المنظمة إن السلطات الإثيوبية فرضت قيوداً شديدة على إمكانية الوصول إلى المنطقة وإجراء تدقيق مستقل، مما أدى إلى “إخفاء حملة التطهير العرقي إلى حد كبير”.