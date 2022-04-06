دي مايو: إيطاليا تعمل من أجل مؤتمر سلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو الأربعاء إن سلطات بلاده “تأمل وتعمل مع جميع حلفائنا وشركائنا للتوصل إلى مؤتمر سلام”، كونه “خطوة أساسية للتمكن من وقف الصراع، وإعادة أوكرانيا إلى الشعب الأوكراني ووضع نهاية لتلك الصور الفظيعة”، في إشارة إلى جثث المدنيين في بوتشا، وتوجيه اتهامات للجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب في هذه البلدة على أبواب العاصمة كييف

وقال دي مايو، في تصريح للصحفيين قبل انطلاق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف، “تركيا اليوم هي إحدى الدول التي تدير بشكل أكبر عملية تسهيل المحادثات بين الطرفين” الروسي والأوكراني.

وأضاف “من الواضح أن هذه الوساطات تعاني من نكسات عنيفة عند وصول صور مثل تلك القادمة من بوتشا وعندما تكون هناك إجراءات مترتبة على ذلك مثل العقوبات التي نحن بصدد اقرارها على مستوى الاتحاد الاوروبي”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أن “تماسك الاتحاد الأوروبي والناتو والروابط مع شركاء خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ستكون أساسية” من أجل وقف الحرب في أوكرانيا.