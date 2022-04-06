زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي: فوز أوربان كارثة لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا إعادة انتخاب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان بـ”الكارثة” بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي.

وقال ليتّا، خلال حدث تقديم تقرير (الحرية في خطر) “أعتقد أن انتصار أوربان يمثل كارثة على أي تقدم في أوروبا. فوزه مشروع بالطبع فلقد اختاره الشعب” في هنغاريا. وأضاف “لكن اختيار أوربان هو وقوف في طريق القدرة على إحراز تقدم في العملية الأوروبية المشتركة”، مشيرا إلى أنه يتعين “اسقاط حق النقض في المجلس الأوروبي وإلا فإنه لن يخرج بأي قرار”.

ورأى زعيم الحزب الديمقراطي أنه “علينا التحرك نحو الاتحاد الفيدرالي لأوروبا لنكون أكثر فعالية ونحمي أنفسنا بشكل أفضل مما يمكن أن يحدث من خلال الحفاظ على تلك الصلاحيات على المستوى الوطني”.