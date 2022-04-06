المبعوث الاممي لليمن: الهدنة نافذة لعكس مسار الواقع الصعب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ على أن هدنة شهر رمضان الحالية “في اليمن، الأولى على مستوى البلاد منذ ست سنوات”، تمثل “لحظة ثمينة تقدم نافذة صغيرة، إلا أنها مهمة، يمكن من خلالها البدء بعكس مسار الواقع الصعب”.

ولكن غروندبرغ حذر في مؤتمر صحفي افتراضي الأربعاء من العاصمة الأردنية عمان من أن هذه الهدنة “عرضة للخطر”، وقال إن البناء على اتفاق الهدنة لدعم اليمنيين في شق مسار نحو السلام “هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأطراف ودول المنطقة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي”، حسبما نقلت عنه البعثة الأممية.

وقال المبعوث الاممي “أود أن أذكِّر بأنَّ هذه الهدنة هي خطوة، خطوة مهمة لكن هشَّة أيضًا. وعلينا أن نحرص على استغلال هذه الفرصة التي تقدمها لنا الهدنة بأفضل ما يمكن للعمل نحو إنهاء النِّزاع. إنَّ هذين الشهرين سيكونان اختبارًا لالتزام الأطراف بالوصول إلى حل سلمي للنِّزاع يعلي أولويات الشعب اليمني واحتياجاته.“

وأعاد غروندبرغ التأكيد على أنه “لن يكون بالمقدور الوصول إلى حل سلمي وعادل ومستدام للنِّزاع من خلال أرض المعركة، بل لا بد من الحوار. وقد كان إنهاء الحرب وما زال من الرسائل الثابتة التي ظهرت في الحوارات والمشاورات التي بدأها مكتبي في شهر آذار/مارس الماضي مع مختلف المعنيين اليمنيين. وسوف تُستَأنَف هذه المشاورات قريبًا وتستمر لنهاية شهر أيار/مايو القادم. والهدف منها إثراء الإطار الذي أعمل عليه بما فيه العملية متعددة المسارات التي سوف تتصدى للحاجات والأولويات العاجلة وبعيدة الأمد للمساعدة في الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء النِّزاع بطريقة تستجيب إلى تطلعات الشعب اليمني“.