إيطاليا: 150 وفاة جديدة بسبب كورونا و69 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (6 نيسان/أبريل) تسجيل 69 ألفا و278 إصابة جديدة بالفيروس و150 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 88 ألفا و173 إصابة جديدة والوفيات 194 وفاة.

وحسب البيانات، تراجع مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 5، ليبلغ اجمالي عددهم اليوم 466، وكذلك حالات الاستشفاء العادية (بواقع 82 وحدة) لتصل إلى 10 آلاف و164.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا والحالات الايجابية الحالية المؤكدة) تجاوز منذ بداية الوباء 15 مليونًا، أي أكثر من واحد من كل أربعة إيطاليين، توفي منهم 160 ألفا و253.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 13 مليون و601 ألفا و404 بزيادة تقدر بـ 69 ألفا و837 مقارنة بالأمس.