دراغي: الحرب في أوكرانيا تلقي بثقلها على توقعات النمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا أثرت على توقعات النمو خلال هذا العام.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء “تسببت الحرب في تدهور آفاق النمو: تأثر ذلك بارتفاع أسعار الطاقة وثقة المستهلكين والمستثمرين، التي انخفضت وكانت إيجابية للغاية في بداية العام”، مشيرا إلى أن الثقة تراجعت “ليس جراء التضخم، ولكن بسبب الوضع العام للحرب. إنها حرب قريبة منا والمستهلكون والشركات يرون مستقبلاً أقل إيجابية”.

وأضاف دراغي: “إننا نعمل جميعًا لبناء استجابة مشتركة لصدمة مشتركة، كما كان إبان ذروة الوباء. نحن بحاجة إلى تكرار تجربة الوحدة الوطنية غير العادية التي ألهمت عمل الحكومة خلال الجائحة “.