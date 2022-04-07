دي مايو يصل إلى مقر ناتو ببروكسل لحضور الاجتماع الوزاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت مصادر دبلوماسية إيطالية، عن وصول وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو إلى مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “خلال نهار اليوم، سيشارك الوزير دي مايو بالاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي ووزراء خارجية مجموعة السبع”، كما “ستستمر الاجتماعات الثنائية للوزير، بعد تلك التي جمعته أمس مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والفرنسي إيف لودريان”.

وخلصت المصادر إلى القول إن “رئيس الدبلوماسية الإيطالية حضر يوم أمس أيضاً، اجتماع وزراء خارجية كوينت حلف الناتو، إلى جانب نظرائه من الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا والمملكة المتحدة”.

يذكر أن مجموعة الكوينت أو الخماسي، هي مجموعة غير رسمية لاتخاذ القرارات في حلف الناتو تتضمن الدول الخمس المذكورة أعلاه. وهي بمثابة “هيئة مباشرة” في مختلف الكيانات مثل حلف شمال الأطلسي، مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين.