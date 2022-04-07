برلماني إيطالي: على سالفيني توضيح موقفه من ناحية الحرب الأوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي، إنه “بعد إدانة حزب الرابطة لطرد الدبلوماسيين الروس من بلادنا، ننتظر توضيحًا من جانبها في الأغلبية الحكومية، ونحن مقتنعون بأنه سيأتي”.

وأضاف مدير قسم الأمن بالحزب الديمقراطي، إنريكو بورغي في تصريحات لصحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، “نعتقد أن الوقت قد حان لكي يضع سالفيني جانباً، أي غموض بشأن علاقاته مع بوتين، وحتى على صعيد علاقاته الخاصة، يبدو لي أن المسافات بدأت تظهر أخيرًا”.

وأوضح النائب من الحزب الديمقراطي: “نحن نريد إبعاد السلطة التنفيذية عن هذه الصدمات، لكن لا يمكننا تجاهل أن هناك سلسلة من القضايا المرتبطة بالعلاقات بين سالفيني وبوتين، تحتاج إلى توضيح”، فإن “صمته على رعب بوتين في بوتشا مقلق وبليغ في الوقت نفسه، وكذلك بشأن حظر الغاز الروسي، دون أن ننسى الاندفاع في تحية أوربان كبطل للسيادة الأوروبية”.

وبالنسبة لـ بورغي، يجب على سالفيني “أن يوضح مرة واحدة وإلى الأبد إلى أي جانب يقف، إن كان مع الدوافع المؤيدة لأوروبا والأطلسي التي تلهم نهج دراغي، أو مع أسوأ نزعة سيادية تتخذ من ديكتاتور موسكو فناراً لها”.

وأشار البرلماني إلى أن “هذين الأمرين لا يمكن التوفيق بينهما، وبشكل خاص بعد الغزو والمجازر في أوكرانيا لأن أصحاب النزعة السيادية يجازفون بإضعاف الدولة من حيث الموثوقية”. وأردف: “أتساءل ما كان رد فعل حلفائنا على قراءة تصريحات حزب الرابطة حول الجواسيس الروس”. وخلص بورغي مخاطباً سالفيني بالقول، إن “شهر شباط/فبراير كان بمثابة نقطة تحول: فإما أن تكون في هذا الجانب، مع الديمقراطيات الليبرالية، أو أنك على الجانب الآخر مع الأنظمة الاستبدادية غير الليبرالية”.