سياسي ايطالي: دعم المقاومة بأوكرانيا صائب وكذلك السعي للسلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب سياسي ايطالي عن “الاعتقاد بأن من الصواب تمامًا مساعدة دولة تعرضت للهجوم للدفاع عن نفسها، عن طريق التدخلات الإنسانية، العقوبات ضد المعتدي، وكذلك بالدعم العسكري”.

وقال السياسي المخضرم بيير لويجي بيرساني في تصريحات لصحيفة (لا ستامبا) الخميس، إن “السؤال الذي يجب طرحه، على أية حال، هو سؤال آخر: لماذا نفعل ذلك؟ لماذا يجب على أوكرانيا أن تنظر وقف إطلاق النار، التفاوض، التسوية والاستعداد لوقت لاحق هو مستقبل أمن وسلام متبادلين؟ أو لماذا يجب تستمر الحرب حتى نرى من هو المنتصر ومن هو الخاسر؟ ومن ثم ربما نكون قد عرضنا أنفسنا لثلاثين عاما أخرى من الحرب الباردة؟”.

وبشأن رفع نفقات الدفاع إلى نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قال بيرساني “كان هناك خلاف تلاه نقاش غير عميق، تم من خلاله حل المشكلة الواضحة، دون أن يتم التطرق إلى المسألة الضرورية. كان من الواضح أننا كنا سنخفف هذا الالتزام، لكن المشكلة هي: إذا لم نقم في هذا الظرف بإنشاء آلية دفاعية أوروبية تبدأ، كما يقول برودي، من التعاون المعزز بين الدول الأربع الرئيسية، في انتظار وصول الآخرين، فلن تكون هناك فرصة أخرى أبداً، وهذا هو المحل الذي يتعين علينا فيه قياس المدخرات والنفقات”.

ورداً على السؤال عما إذا كان من الصواب وقف واردات الغاز الروسي لقطع تمويل حرب بوتين كما يقول ليتا؟ قال بيرساني: “لسوء الحظ، أنا متشكك لسبب أولي: لا يمكننا حتى وضع سقف للأسعار على المستوى الأوروبي، كونه يبدو أمرًا معقدًا. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي الاستهانة بالرأي العام، والذي لن يكون له رد فعل جيد في وجه ترشيد الطاقة الذي نطالب به”. واختتم بالقول إن “هذا لا يعني أنه لا يمكننا تشديد العقوبات”.