موديز: حرب أوكرانيا قد تخفض نمو مجموعة العشرين إلى نسبة 3.6٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، أن الحرب في أوكرانيا من شأنها أن “تقطع أرجل” الانتعاش العالمي بعد تفشي وباء كوفيد 19، وأنه في حالة نشوب صراع “طويل” كما افترض الناتو نفسه، فقد يكون التأثير أشد في العام المقبل.

وأوضحت الوكالة في تقديرات جديدة أصدرتها الخميس، كيف أن “نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات مجموعة العشرين في السيناريو الأساسي سيكون بنسبة 3.6٪ خلال عام 2022، بانخفاض قدره 0.7 نقطة مقارنة بالتوقعات البالغة 4.3٪ في شباط/فبراير” الماضي.

وأشار النائب الأول لرئيس (موديز) أوليفييه بانيس، إلى أنه “لن يقتصر الأمر على انخفاض آخر للنمو إلى نسبة 3٪ في عام 2023″، بل “قد يكون هناك اتجاها تنازليا أيضًا، مع افتراض تجميد مفاجئ لصادرات النفط والغاز إلى أوروبا من روسيا، تقلص للسيولة وركود اقتصادي واسع النطاق”.

وخلصت الوكالة الأمريكية، إلى القول إن “القطاع المالي يواجه مخاطر كبيرة بسبب أربعة عوامل رئيسية: صدمة أسعار السلع المدفوعة بارتفاع أسعار النفط، تعطل الأعمال بسبب المشاكل المطولة في سلسلة التوريد، انخفاض السيولة النقدية مع سوق متقلبة ومخاطر تشغيلية وأمنية”.