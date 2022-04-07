مينّيتي: خطر هجوم نووي الآن بعد فشل الرهان الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينّيتي، أن هناك خطر هجوم نووي الآن بعد فشل الرهان الروسي.

وقال مينّيتي، وهو رئيس مؤسسة (Med-Or) للبحوث التابعة لمجموعة ليوناردو، في تصريحات لصحيفة (إل جورنالي) الخميس، إن “هذا الصراع قد يستمر شهوراً ويصبح معقداً”، فقد “استندت مقامرة بوتين الأولية إلى حسابات غير صحيحة: إنهاء المباراة مع زيلينسكي خلال 48-72 ساعة”.

وحذّر الوزير الأسبق من أنه “إذا ساءت جميع الخطط، إذا لم يتم استيفاء المقدمات، فعندئذ قد يبرز إغراء سلك طريق مختصرة تتمثل بهجوم كيميائي، جرثومي، أو أسوأ من ذلك، النووي، لكنه سيكون بشكل مركّز ومحدود”.

وأضاف مينّيتي، أنه “يجب أن نستمر بالسير على طول الخط المحدد. الدعم العسكري لزيلينسكي والعقوبات الاقتصادية الشديدة بشكل متزايد، حتى الوصول إلى قطع إمدادات الغاز”. واقترح من بين أمور أخرى، أنه “لدفع زيلينسكي للتعامل مع مثل هذا العدو الشرس، علينا اعطائه منظورًا: لقد انتشر الأوكرانيون في أوروبا أصلاً، والاتحاد الأوروبي يحتضن كييف الآن، فعليه ألا يتجادل ويعترف بأن انضمام أوكرانيا قد أصبح في طور الحقائق بالفعل”.