المفوضية: زيارة فون دير لاين لكييف رسالة تضامن ضد الغزو الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية أن رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أورسولا فون دير لاين ستحمل إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي وجميع الأوكرانيين رسالة تضامن كامل من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي”.

وأشار المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير، عشية زيارة فون دير لاين إلى كييف، إلى أن الاخيرة “ستؤكد مجددا الدعم الكامل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وسيستمر في تقديمه لأوكرانيا في هذه الظروف الصعبة”،

وتأتي زيارة فون دير لاين المرتقبة إلى كييف بعد أسبوع من زيارة تضامن مماثلة لرئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، التقت خلالها زيلينسكي.