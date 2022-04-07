الرئيس الإيطالي: عدوان غير مقبول من روسيا على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري – أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن “اعتداء روسيا غير مقبول على أوكرانيا”.

وفي رسالة بعثها إلى رئيس جمعية المؤسسات والمصارف الخاصة بالتوفير (Acri)، فرانشيسكو بروفومو، لمناسبة المؤتمر الـ25 للجمعية، الذي انطلق الخميس في عاصمة مقاطعة ساردينيا، كالياري (جنوب)، كتب رئيس الدولة: “أحيي بشدة قرار وضع موضوع عدم المساواة في قلب مؤتمركم، والذي تم إبرازه بشكل خاص خلال فترة وباء كوفيد 19”.

وقال الرئيس، إنه “في الوقت نفسه، أعرب عن تقديري للالتزام الذي تم التعهد به في السنوات الأخيرة لمعالجة العديد من القضايا الحرجة التي نشأت على المستوى الإقليمي، الاجتماعي، الجيلي والأزمات الدولية، كما في حالة الهجرة، والعواقب الراهنة للعدوان غير المقبول على أوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي”.