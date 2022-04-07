إيطاليا وهولندا: الاستقلال عن الغاز الروسي غير ممكن الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي ونظيره الهولندي، مارك روته أنه يتعذر على حكومتي بلديهما وقف امدادات الغاز الروسي في الوقت الراهن.

وتحدث روته الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع دراغي، عن “إحباط كبير كوننا لا نستطيع التوقف عن استيراد الغاز” من روسيا

وأشار إلى أن “هولندا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي”، وقال “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتقليل هذا الاعتماد في وقت قريب. نود حقًا التوقف على الفور، ولكن هذا غير ممكن في هذه اللحظة”.

وبدوره قال دراغي “أتفق مع رئيس الوزراء مارك روته. إن التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي أمر صعب”، ولكن “يجب أن نضع في الاعتبار أنه فرضية خاصة إذا استمرت الحرب واستمرت الفظائع”.