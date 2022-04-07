دراغي يجدد إدانة “المجازر” بأوكرانيا ويستهجن تصريحات زاخاروفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي “نكرر الإدانة الشديدة للمجازر الموثقة المرتكبة بحق المدنيين في أوكرانيا” من جانب الجيش الروسي.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك الخميس مع نظيره الهولندي مارك روته، “نطالب بتسليط الضوء الكامل على جرائم الحرب. وعلى موسكو توضيح ما حدث”.

كما رفض دراغي تصريحات المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ووصفها بـ”غير اللائق” موقف القيادة الإيطالية حيال العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الايطالي “عقوبات غير لائقة؟ ما غير لائق هو المذابح التي نراها كل يوم”.

وكانت زاخاروفا قالت في تصريحات متلفزة-تناقلتها وسائل اعلام روسية في وقت سابق الخميس- إن “إيطاليا نسيت أنه في خضم الوباء، تم نبذها في أوروبا وكانت روسيا من أوائل الدول التي مدت يد العون إليها، والآن إيطاليا بكل قيادتها في طليعة المهاجمين لبلدنا… روما اتخذت موقفا غير لائق تجاه موسكو”.