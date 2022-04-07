دي مايو: على أوروبا مواصلة ابراز التضامن مع أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن “نقاش بناء” في بروكسل مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وكتب دي مايو، الذي شارك بالعاصمة البلجيكية في اجتماعي وزراء خارجية الناتو ومجموعة السبع، في تغريدة على (تويتر): “على الاتحاد الأوروبي أن يواصل إبراز تضامنه ضد العدوان الروسي على أوكرانيا والعمل للتوصل إلى هدنة في أقرب وقت ممكن ولإعادة السلام”.

وكان بوريل قد قد أشار إلى أنه ووزراء خارجية دول مجموعة السبع، الأمين العام لحلف شمال الاطلسي يانس ستولتنبرغ، ناقشوا مع وزير الخارجية الاوكراني، دميترو كوليبا “كيفية زيادة دعمنا لأوكرانيا”.

وأشار إلى أن “للحرب على أوكرانيا تداعيات أمنية عالمية تهمنا جميعًا. نعول على الحشد الدولي المستمر والدعم المنسق”.