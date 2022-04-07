إيطاليا: 69 ألف و596 إصابة جديدة بكورونا و150 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (7 نيسان/أبريل) تسجيل 69 ألفا و596 إصابة جديدة بالفيروس و150 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 69 ألفا و278 إصابة والوفيات كانت أيضا 150 وفاة.

ووفق البيانات، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات قليلا (بمقدار 5)، ليبلغ اجمالي عددهم اليوم 471، بينما تراجعت حالات الاستشفاء العادية (بواقع 68 وحدة) لتصل إلى 10 آلاف و78.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا والحالات الايجابية المؤكدة) منذ بداية الوباء يبلغ 15 مليون و106 آلاف و66، توفي منهم 160 ألفا و402.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 13 مليون و692 ألفا و608 بزيادة تقدر بـ 90 ألفا و774 مقارنة بالأمس.