وزير خارجية أوكرانيا: لا مكان لمجرمي الحرب بهيئات الأمم المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكتب كوليبا في تغريدة على (تويتر): “لا مكان لمجرمي الحرب في هيئات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان. ممتن لجميع الدول الأعضاء التي أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة واختارت الجانب الصحيح من التاريخ”.

وصوتت 93 دولة لصالح قرار تعليق عضوية روسيا، مقابل 24 ضده وامتناع 58 عن التصويت.

يُذكر أن الدولة الوحيدة التي جُرّدت من حقوق عضويتها في المجلس هي ليبيا في عام 2011. ولم يحدث من قبل أن تم تجريد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.