الفاتيكان يدعو لأشكال جديدة من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب مسؤول فاتيكاني بتطوير أشكال جديدة من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، مشددا على ضرورة الدفاع عن حقوقهم وتعزيز الدعم المقدم لهم، وذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني والعشرين للتحالف ضد الاتجار بالأشخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى المنظمة، المطران يانوس أوربانشيك، خلال مخاطبته المؤتمر إن “ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك الأشخاص الفارون من الحرب الدائرة في أوكرانيا بحثا عن الأمن والسلام، يسلط الضوء على الحاجة الملحة لحلول مستدامة وآليات آمنة، لاسيما من أجل مساعدة ضحايا هذه الظاهرة وتوفير الحماية للمهاجرين الضعفاء، الذين يواجهون خطر الوقوع في شباك الاتجار بالبشر والاستغلال”.

وأثنى الدبلوماسي الفاتيكاني -حسبما أفاد موقع أخبار الفاتيكان- على “التعاون القائم في هذا المجال بين الوكالات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجمعيات الناجين، الذي تمخضت عنه مؤشرات إيجابية، وذلك أيضا بفضل نشاط منظمة الأمن والتعاون في أوروبا”. إلا أنه شدد على الحاجة إلى “مضاعفة الجهود وتطوير أشكال جديدة من الحماية والرعاية والشراكة. وختم مذكرا بأن “البابا فرنسيس يدعو إلى التسلح بالشجاعة والتخطيط على المدى المتوسط والبعيد، مع إبقاء الأنظار موجهة نحو الأشخاص، خصوصا خلال الأزمات”.