الحزب الديمقراطي الايطالي يثمن تصويت البرلمان الاوروبي بحظر امدادات الطاقة الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمن الأمين العام للحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتّا، تصويت البرلمان الأوروبي، غير الملزم على الدول الأعضاء، بالحظر الفوري الكامل على النفط والفحم والوقود النووي والغاز الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا.

وقال ليتّا، في تصريح للصحفيين على هامش حدث بالعاصمة روما، “أعتقد أن خيار البرلمان الأوروبي كان في غاية الأهمية. الآن يجب على المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية اتخاذ خطوة إلى الأمام”.

وأضاف “أنا متأكد من أن إيطاليا ستكون في الصف الأول لضمان التوصل إلى قرار في أسرع وقت ممكن على النحو الذي يطلبه البرلمان الأوروبي. لكنني أعتقد أن الرسالة هي رسالة واضحة للغاية وأنا على يقين من أن القرارات ستأتي بعد ذلك”.

وقد دعا قرار البرلمان الأوروبي إلى تسريع تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وإلى عقوبات أكثر فأكثر على روسيا “تعكس مستوى الفظائع” المرتكبة بحق المدنيين.