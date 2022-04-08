دي مايو: مؤتمر للسلام الآن في أوكرانيا واستعداد للعمل كضامنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن الوقت قد حان الآن لعقد مؤتمر للسلام في أوكرانيا، مبدياً الاستعداد مجدداً للعمل كضامنين.

وفي مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) الإيطالية حول الوضع في أوكرانيا، الجمعة أضاف الوزير دي مايو أن إيطاليا “تعمل على 3 جبهات: وقف تمويل الجيش الروسي، تحقيق السلام وحماية الأمن في إيطاليا”، كما “يمكن الوصول إلى هدف الحل من خلال مؤتمر السلام الذي ندعو إليه، وبلادنا مستعدة للعب دور الضامن”.

وأوضح وزير الخارجية: “نحن ندعم المفاوضات، ونؤمن بشدة بدور تركيا”، فـ”لا يكفي مجرد جلوس الطرفين المعنيين على طاولة المفاوضات”، بل “يتطلب الأمر إضافة أطراف لاعبة دولية أخرى”، مشيراً إلى أن “السلاح الوحيد الفعال حقًا في الوقت الحالي هو السلاح الدبلوماسي”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشدداً على “وجوب أن نواصل المطالبة بقوة بوقف إطلاق النار، هدنة إنسانية وقبل كل شيء اتفاقية تضع حداً للأعمال العدائية”.